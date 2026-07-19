Kein Abschied: VfB schließt bei zwei Stars die Tür

Jamie Leweling und Josha Vagnoman werden weiterhin mit Klubs aus England in Verbindung gebracht. Ein Wechsel des Duos ist aktuell jedoch nicht vorgesehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, plant der VfB Stuttgart für den Moment fest mit beiden Spielern und hat entsprechenden Avancen aus der Premier League eine Absage erteilt.

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Besonders hartnäckig zeigt sich der AFC Bournemouth. Die Cherries hatten bereits im Winter um Leweling geworben und sind nun erneut vorstellig geworden. Laut dem Fachmagazin kassierte der Premier League-Klub jedoch die nächste Absage. Der WM-Fahrer gehörte in der vergangenen Saison mit elf Toren und zwölf Vorlagen in 50 Pflichtspielen zu den prägenden Figuren im Stuttgarter Offensivspiel und soll auch in der kommenden Saison für die Schwaben auf Torejagd gehen.

Auch bei Vagnoman hält Stuttgart die Tür vorerst geschlossen. Hull City würde den Rechtsverteidiger gerne verpflichten, allerdings lediglich auf Leihbasis. Für die Schwaben kommt ein solcher Deal laut dem ‚kicker‘ nicht infrage. Hinzu kommt, dass Konkurrent Lorenz Assignon (26) nach einer Schulter-Operation noch einige Wochen ausfällt. Vagnoman dürfte daher zumindest vorerst fest eingeplant sein, obwohl er in der vergangenen Saison nicht immer restlos überzeugen konnte.