HSV: Der Preis für Baldé

Der Hamburger SV will mit Eigengewächs Fábio Baldé in diesem Sommer eine möglichst hohe Ablöse generieren. Laut der ‚Bild‘ hoffen die Rothosen auf mindestens sechs bis sieben Millionen Euro für den Portugiesen. Vor allem die PSV Eindhoven sowie zwei Klubs aus Italien sollen interessiert sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Winter hatten die Spitzenklubs aus Portugal sowie der RSC Anderlecht beim 20-Jährigen angeklopft. Der Linksaußen hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verankert. Nach einer weitestgehend enttäuschenden Saison strebt Baldé eine Luftveränderung an.