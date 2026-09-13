Sechs Gründe für das Polanski-Aus

Wie in der vergangenen Saison tauscht Borussia Mönchengladbach bereits nach dem dritten Bundesligaspieltag den Trainer aus. Eugen Polanski hatte damals Gerardo Seoane beerbt und muss nun seinerseits nach drei Niederlagen zum Auftakt seinen Stuhl räumen. Die Trennung hatte viele Gründe, nicht nur die bisher fehlenden Punkte.

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Direkt nach dem blamablen 0:5 beim SC Freiburg am gestrigen Samstag hatte Sportdirektor Rouven Schröder angekündigt: „Wir werden in uns gehen, auch dementsprechend mit Eugen zusammen, einfach das Gespräch führen. Auch mit dem Mannschaftsrat und allen, die da beteiligt waren heute, ob wir so weitermachen wollen in der Form.“ Die klare Antwort: Nein.

Fehleinschätzungen, Unvermögen und Pech

Die Ursachen für die Krise sind vielschichtig und daher wohl unter Polanski nicht mehr zu lösen gewesen. Die offensichtlichste ist die schwache Defensive. Bereits in der vergangenen Saison wirkte Gladbach in der Fünferkette anfällig. In dieser Spielzeit versuchte es der 40-Jährige mit einer Viererkette. Die zwölf Gegentore nach drei Spielen sind historischer Vereinsnegativrekord.

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Dabei war die Stimmung in und um den Klub vor der Saison ganz gut. Die getätigten Transfers wirkten durchdacht und auch die sportliche Führung war der Meinung, dass der neue Kader qualitativ einen deutlichen Sprung gemacht hat. Doch das war eine Fehleinschätzung. Vor allem im zentralen Mittelfeld drückt der Schuh, die Abgänge von Yannik Engelhardt (25) und Rocco Reitz (24) konnten nicht aufgefangen werden.

Vertrauen aufgebraucht

Einige wichtige Neuzugänge verletzten sich zudem direkt und fallen zum Teil noch lange aus. Richtige Anführer sucht man im Team vergeblich. Rückkehrer Tim Kleindienst (31) versuchte offenbar, für mehr Spannung zu sorgen, verfehlte die Wirkung jedoch völlig. Gravierende individuelle Aussetzer passieren mit erschreckender Regelmäßigkeit und schenkten den Gegnern bereits mehrere Treffer.

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Polanski wurde der vielen Probleme nicht Herr und – der gravierendste Grund – verspielte so das Vertrauen der Bosse und der Fans, das wegen seiner Geschichte im Klub lange in hohem Maß vorhanden war.