BVB: Asllani teurer als gedacht?

Um sich auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy (30) vorzubereiten, sondiert Borussia Dortmund den Stürmer-Markt. Zu Fisnik Asllani (23) soll der BVB bereits Kontakt aufgenommen haben.

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Der kosovarische Nationalspieler könnte die TSG Hoffenheim per Ausstiegsklausel verlassen. Abhängig vom potenziellen Käufer wurde diese bislang auf 25 bis 29 Millionen Euro taxiert.

Die ‚WAZ‘ wirft nun die Frage auf, ob die „Asllani-Klausel für den BVB höher [ist] als gedacht?“ Für Schwarz-Gelb belaufe sich die „Gesamtsumme“ für einen Asllani-Transfer „angeblich auf über 30 Millionen Euro“.

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Ob die Dortmunder einen derart hohen Betrag für den TSG-Stürmer aufbringen können, hängt in erster Linie natürlich an einem Verkauf von Guirassy und weiteren Abgängen. Stand jetzt stehen nur 25 Millionen Euro an Einkaufsbudget zur Verfügung.