29 Million: Everton verpflichtet Ex-Bundesliga-Flirt Hackney

Hayden Hackney wechselt zum FC Everton. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 23-Jährige einen Vertrag bis 2031. Mit dem FC Middlesbrough hatte der Mittelfeldspieler im Play-off-Finale knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst, die Toffees holen ihn nun dennoch ins englische Oberhaus. Rund 29 Millionen Euro zahlt der Tabellendreizehnte der abgelaufenen Spielzeit für den Rechtsfuß.

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We have completed the signing of Hayden Hackney from Middlesbrough for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Hayden! 💙 — Everton (@Everton) July 2, 2026

Hackney wurde in der Vergangenheit auch mit RB Leipzig und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht, bleibt nun aber auf der Insel. In der abgelaufenen Championship-Saison steuerte der englische U21-Nationalspieler 14 Tore und 15 Vorlagen bei. Beim FC Everton erhofft sich das Middlesbrough-Eigengewächs nun, den nächsten Schritt zu machen: „Ich freue mich riesig, hier zu sein. Sobald ich mit dem Trainer gesprochen hatte, stand für mich von Anfang an fest, dass es Everton sein würde. Es ist ein so großer Verein, mit dem neuen Stadion und der Richtung, in die er sich entwickelt. Ich wollte einfach ein Teil davon sein.“