Hannover: Freigabe für Leitl

Hannover 96 wird mit Stefan Leitl am 7. Juni in die Vorbereitung starten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Roten mit Greuther Fürth geeinigt und die Freigabe für den Trainer erwirkt. Die Franken lösen demzufolge den Vertrag bereits zum 1. Juni auf und der Trainer kann direkt an den Maschsee wechseln. Für den vorzeitigen Transfer wird zuzüglich zur feststehenden Ausstiegsklausel von 500.000 Euro ein Aufschlag von 50.000 Euro fällig.

Am Geld wird der Deal aber sowieso nicht scheitern. „Wir werfen nicht, wie es jüngst hier und da anklang, mit dem Geld um uns. Sämtliche Transfers, die wir bis Mitte Mai getätigt haben, waren ablösefrei. Wir sind kein Krösus“, stellt Sportdirektor Markus Mann gegenüber dem ‚kicker‘ klar, weiß aber: „Wir haben sorgfältig gewirtschaftet, mit Transfereinnahmen und Einsparungen bei den Gehältern sogar zuletzt einen Überschuss erzielt.“