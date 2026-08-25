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70-Millionen-Angebot für Ex-Bayer Jackson

von Santi Aouna - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Nicolas Jackson feiert sein Tor @Maxppp

Aston Villa drückt im Werben um Nicolas Jackson mächtig aufs Gaspedal. Nach FT-Informationen haben die Villans ein 70 Millionen Euro schweres Angebot für den senegalesischen Mittelstürmer des FC Chelsea eingereicht. Die Blues tendieren dazu, die Offerte zu akzeptieren.

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Zwischen Villa und dem 25-Jährigen muss allerdings auch noch eine Übereinkunft gefunden werden. Nach aktuellem Stand hat Jackson noch keine Einigung mit dem Klub aus Birmingham erzielt. Die vergangene Saison verbrachte der 1,87 Meter große Torjäger auf Leihbasis beim FC Bayern und sammelte dort als Backup von Harry Kane (33) 15 Scorerpunkte in 34 Pflichtspieleinsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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