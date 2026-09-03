Badredine Bouanani (21) wird den VfB Stuttgart auf den letzten Drücker verlassen. Der Rechtsaußen steht samt 18-Millionen-Kaufoption vor einer Leihe zu den Glasgow Rangers und bleibt unter Umständen nicht der letzte VfB-Abgang in diesem Sommer.

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Die Rede ist von Jeremy Arévalo (21), der beim VfB aufgrund der Konkurrenzsituation im Sturm nicht die gewünschten Spielanteile in Aussicht gestellt bekommt. Laut der ‚Bild‘ führt auf der Suche nach einem Abnehmer eine „heiße Spur“ nach Belgien. Dort schließt das Transferfenster am heutigen Donnerstag.

Zudem sollen türkische Vereine die Angel ausgeworfen haben. Für einen Türkei-Wechsel blieben 24 Stunden mehr Zeit. Nichtsdestotrotz ist Eile geboten, will Arévalo, der zuletzt mit Rückenproblemen ausfiel, nicht hauptsächlich in Liga drei für die VfB-Reserve zum Einsatz kommen.