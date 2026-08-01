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Offiziell Bundesliga

Millionen-Regen geht weiter: Wolfsburg verkauft Koulierakis

Der VfL Wolfsburg hat den nächsten Spieler verkauft. Konstantinos Koulierakis zieht es nach Italien.

von Lukas Hörster
1 min.
Tim Lemperle im Duell mit Konstantinos Koulierakis @Maxppp

Die Verkäufe von Patrick Wimmer (25/TSG Hoffenheim), Lovro Majer (28/AEK Athen), Jakub Kaminski (24/1.FC Köln) und Bartol Franjic (26/FC Venedig) brachten dem VfL Wolfsburg in diesem Sommer bereits knapp 23 Millionen Euro an Ablösen ein. Jetzt geht der Millionen-Regen weiter.

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Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, wurde der Verkauf von Konstantinos Koulierakis an die AS Rom abgewickelt. Es fließen 15 Millionen auf das Konto der Wölfe. 2024 war Koulierakis für knapp zwölf Millionen von PAOK Saloniki gekommen.

Der 22-Jährige bestritt 59 Bundesligaspiele in der Innenverteidigung der Wölfe. In der vergangenen Saison zeigte er sich mit vier Treffern zudem torgefährlich. In Italien will sich der griechische Linksfuß nun nochmal weiterentwickeln.

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