Millionen-Regen geht weiter: Wolfsburg verkauft Koulierakis
Der VfL Wolfsburg hat den nächsten Spieler verkauft. Konstantinos Koulierakis zieht es nach Italien.
Die Verkäufe von Patrick Wimmer (25/TSG Hoffenheim), Lovro Majer (28/AEK Athen), Jakub Kaminski (24/1.FC Köln) und Bartol Franjic (26/FC Venedig) brachten dem VfL Wolfsburg in diesem Sommer bereits knapp 23 Millionen Euro an Ablösen ein. Jetzt geht der Millionen-Regen weiter.
Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, wurde der Verkauf von Konstantinos Koulierakis an die AS Rom abgewickelt. Es fließen 15 Millionen auf das Konto der Wölfe. 2024 war Koulierakis für knapp zwölf Millionen von PAOK Saloniki gekommen.
Alles Gute für deine Zukunft, Koulie! 🤝— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 1, 2026
Konstantinos Koulierakis wechselt zur @OfficialASRoma. Danke für deinen Einsatz in Grün-Weiß und viel Erfolg für deine neue Herausforderung, Koulie! 💚
#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Ujg7CfQPjl
Der 22-Jährige bestritt 59 Bundesligaspiele in der Innenverteidigung der Wölfe. In der vergangenen Saison zeigte er sich mit vier Treffern zudem torgefährlich. In Italien will sich der griechische Linksfuß nun nochmal weiterentwickeln.
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden