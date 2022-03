VfB: Sankoh zurück auf dem Rasen

Mo Sankoh kann womöglich noch in dieser Saison sein Comeback für den VfB Stuttgart feiern. „Mo setzt sein Trainingsprogramm nächste Woche mit Martin Franz auf dem Rasen fort. Er könnte in den nächsten Wochen auch wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Bisher ist seine Genesung sehr gut verlaufen“, so Pellegrino Matarazzo in der heutigen Presserunde.

Der 18-Jährige zog sich am 1. Spieltag eine schwerwiegende Bänderverletzung zu. In Stuttgart ruhen große Hoffnungen auf den Schultern des Torjägers, der bis 2026 plus Option auf zwei weitere Spielzeiten an den VfB gebunden ist.