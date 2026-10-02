Werder-Boss gibt Lynen-Update

Senne Lynen soll nach seiner Verletzung sehr behutsam wieder an die Mannschaft herangeführt werden. Das bekräftigt Werder Bremens Sportgeschäftsführer, Clemens Fritz, gegenüber der ‚DeichStube‘: „Er befindet sich auf einem guten Weg und nutzt die Länderspielpause, um weitere Schritte zu machen. Wichtig ist, dass wir ihn sukzessive wieder aufbauen und an die Belastung heranführen, denn wir wollen für eine intensive Spielweise stehen und brauchen dafür fitte Spieler.“

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Der 27-jährige Belgier, der bereits während der Saisonvorbereitung mit einer Bauchmuskelzerrung ausgefallen war, hat derzeit mit einer Beckenprellung zu kämpfen. Bisher stehen in der laufenden Bundesligasaison nur 45 Einsatzminuten für den Sechser zu Buche. Mit Ludovit Reis (26) und Youri Regeer (23) haben sich zudem zwei neue Konkurrenten bislang gut präsentiert. Fritz kündigt jedoch an: „Wenn Senne Lynen fit ist, wird er eine gute Rolle spielen.“