Blitz-Vlahovic | Düstere Zeiten für Lukaku

Vlahovic-Mania geht weiter

Dusan Vlahovic sorgt weiter dafür, dass ganz Italien ihm zu Füßen liegt. Mit seinem Rekordtreffer beim Champions League-Debüt für Juventus Turin am gestrigen Abend versetzt der serbische Angreifer auch die italienische Presse in Ekstase. „Was für ein Blitz“, schwärmt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Auch die ‚Tuttosport‘ bedient mit „der Blitz Dusan“ das gleiche Wortspiel. 32 Sekunden brauchte der Winterneuzugang für den 1:0-Führungstreffer, was den ‚Corriere dello Sport‘ zur Schlagzeile „Juve im Handumdrehen“ verleitet.

Kein Lukaku, kein Problem

Der FC Chelsea setzte sich am gestrigen Champions League-Abend mit 2:0 gegen den OSC Lille durch. Dabei blieb Romelu Lukaku nach seinem geisterhaften Auftritt gegen Crystal Palace über 90 Minuten auf der Bank – ein Schlag ins Gesicht für den Belgier. Die ‚Daily Mail‘ fragt: „Wer braucht Lukaku?“. Der ‚Times‘ zufolge „zeigt Havertz Lukaku, wie man es machen muss“. Der Ex-Leverkusener eröffnete die Partie mit dem 1:0-Führungstreffer. Angesichts der Unabhängigkeit von Lukaku macht sich der ‚Mirror‘ bereits Sorgen: „Die Zukunft sieht düster aus“.

Meister gegen Schüler

Am heutigen Abend trifft Cristiano Ronaldo mit Manchester United auf seinen Lieblingsgegner Atlético Madrid. Gegen kein anderes Team traf CR7 so häufig wie gegen die Rojiblancos. In 35 Aufeinandertreffen gelangen dem 37-Jährigen satte 25 Tore und neun Vorlagen. Die ‚as‘ betitelt das Duell als „Hahnenkampf“, in dem Ronaldo auf seinen portugiesischen Landsmann João Félix trifft. Für den 22-Jährigen, der in der portugiesischen Nationalmannschaft noch nicht das überlebensgroße Ronaldo-Erbe antreten konnte, sei die Partie „mehr als nur ein weiteres Duell“.