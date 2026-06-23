Der FC Bayern ist immer daran interessiert, deutsche Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben. ‚Bild‘-Fußballchef Chrstian Falk berichtet auf seinem Portal ‚cfbayerninsider.com‘ von der „klaren Präferenz“ der Münchner, „wann immer es möglich ist, auf deutsche Spieler setzen“. So auch im Fall von Yann Bisseck (25).

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Zur Auslotung eines Transfers sei der FCB an Inter Mailand herangetreten. Falk schreibt von einer Kontaktaufnahme der Münchner, um den Preis für den Innenverteidiger in Erfahrung zu bringen.

Zuletzt wurde eine Ablöse über 40 Millionen Euro für den DFB-Akteur (ein Länderspiel) kolportiert. Dass Bisseck selbst die Tür für einen Bayern-Wechsel geöffnet hat und Inter auf Transfereinnahmen angewiesen ist, spielt den FCB-Verantwortlichen in den potenziellen Verhandlungen mit den Italienern aber in die Karten.

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Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Bisseck bleibt aus Münchner Sicht der Abgang eines Ladenhüters. Allen voran Min-jae Kim (29) gehört zu den Verkaufskandidaten, Hiroki Ito (27) darf bei einem passenden Angebot aber ebenso gehen.