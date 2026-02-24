Hoffnung bei Schlotterbeck: So könnte der BVB spielen

In der vergangenen Woche legte Borussia Dortmund den Grundstein für den fest anvisierten Achtelfinaleinzug in der Champions League. Mit 2:0 konnte der Bundesligist das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo für sich entscheiden. Für das Rückspiel kehren bei den Schwarz-Gelben Kapitän Emre Can und Vizekapitän Nico Schlotterbeck in den Kader zurück. „Wenn sie mit der Mannschaft trainieren, sind sie auch einsetzbar. Es hilft natürlich, wenn die beiden Kapitäne mit an Bord sind“, so Niko Kovac.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Stunde ist offen, ob die beiden Defensivkräfte auch Optionen für die Anfangself sind. Insbesondere ein Comeback von Abwehrchef Schlotterbeck wäre für den BVB von großer sportlicher Bedeutung. Sportdirektor Sebastian Kehl warnte im Vorfeld vor dem anspruchsvollen Auswärtsspiel: „Es wird hitzig, intensiv und vielleicht sogar ein bisschen aggressiv von der Stimmung.“

Schlotterbeck fit für die Startelf?

Schlotterbeck hatte zuletzt zweimal wegen muskulärer Probleme passen müssen. Da der spielstarke Linksfuß beim Abschlusstraining am heutigen Dienstag ohne Probleme mitwirken konnte und Teil des Kaders ist, stehen die Chancen auf einen direkten Startelf-Einsatz offenbar nicht schlecht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch die Ausfälle durfte zuletzt Luca Reggiani von Beginn an sein Potenzial zeigen. Gut möglich, dass der erst 18-jährige Youngster beim Hexenkessel in seiner italienischen Heimat für Leader Schlotterbeck wieder rausrotiert. Ebenfalls eine Option für die Dreierkette wäre der einrückende Julian Ryerson.

Der BVB sollte gewarnt sein

Im Mittelfeldzentrum könnten ein weiteres Mal Felix Nmecha und Jobe Bellingham gemeinsam auflaufen. In der Offensive werden hinter Torjäger Serhou Guirassy wohl Maximilian Beier und Julian Brandt den Vorzug vor Karim Adeyemi oder Carney Chukwuemeka erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Als Selbstläufer sollte der BVB das Zwei-Tore-Polster nicht betrachten. Atalanta tankte am Sonntag beim Serie A-Heimspiel gegen die SSC Neapel (2:1) Selbstvertrauen und macht sich noch Hoffnungen auf das Weiterkommen – ganz gleich, ob es bei BVB-Star Schlotterbeck für die Startelf reicht oder nicht.

So könnte der BVB spielen