Ukraine - Deutschland 1:2 | Die Noten zum Spiel

Tiefgestaffelt begegneten die Ukrainer dem deutschen Angriffsspiel. Und die DFB-Elf tat sich zu Beginn äußerst schwer, das Bollwerk zu überwinden. Im Aufbau leistete man sich seinerseits die ein oder andere Ungenauigkeit. Aus den Umschaltmöglichkeiten machten die Osteuropäer dann allerdings viel zu wenig.

In Minute 20 resultierte die deutsche Führung dann aus einer starken Einzelaktion des insgesamt starken Antonio Rüdiger, der Matthias Ginter nach tollem Antritt im ukrainischen Strafraum mustergültig bediente. Fortan kontrollierte das Team von Joachim Löw die Partie besser und kam bis zur Pause noch zu einigen Einschussmöglichkeiten.

Die 1:0-Führung baute Goretzka per kuriosem Abstauber kurz nach dem Seitenwechsel aus. Im Anschluss war klar: Deutschland konnte sich nur noch selbst ein Bein stellen. Und nach überflüssigem Foul von Niklas Süle und dem anschließenden Elfmeter-Gegentor wäre es fast schon wieder so weit gewesen. Am Ende brachte das DFB-Team den Sieg dann aber verdient über die Zeit.

Die Torfolge

20' Nach einem Standard kommt der Ball zu Rüdiger, der sich mit dem Rücken zum Tor ein Herz fasst und sich mit einem starken Antritt um seinen Gegenspieler herumwindet. Die flache und scharfe Hereingabe landet vor den Füßen von Ginter, der aus fünf Metern nur noch einzuschieben braucht.

49' Kurioser Treffer zum 2:0. Klostermann flankt von der rechten Seite nach innen und ansonsten tadellose Keeper Bushchan lässt den Ball aus den Fingern rutschen. Goretzka ist mit dem Kopf zur Stelle und staubt ab.

76' Der Inbegriff eines dummen Fouls von Süle, der Gegenspieler Yaremchuk an der 16er-Kante tumb umgrätscht. Beim anschließenden Elfmeter von Malinovskyi ahnt Neuer zwar die richtige Ecke, ist aber letztlich machtlos.

Die Noten

Eingewechselt

80' Timo Werner für Julian Draxler

90' Emre Can für Lukas Klostermann

90+3' Kai Havertz für Serge Gnabry