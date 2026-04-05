Lösung im Diomande-Poker?

Um Yan Diomande (19) über den Sommer hinaus an Bord zu halten, will RB Leipzig den Vertrag des begehrten Flügelstürmers anpassen. Neben einer ordentlich Gehaltserhöhung ist laut Fabrizio Romano auch eine Ausstiegsklausel Teil der Überlegungen.

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In welcher Höhe diese Vertragsoption angesiedelt sein könnte, lässt der Transferinsider offen. Denkbar sei dann ein Transfer im Sommer 2027 oder 2028.

Diomande hätte so jedenfalls die Freiheit, ohne Ablöse-Verhandlungen wechseln zu können, die Leipziger ihrerseits eine weitere Saison mit dem ivorischen Shootingstar.

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Abhängig machen dürfte Diomande seinen Verbleib auch von der Champions League-Qualifikation, derzeit liegt RB auf Platz drei. Vereine wie der FC Liverpool, Paris St. Germain, Bayern München und der FC Barcelona liegen auf der Lauer.