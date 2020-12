FC Bayern: Flicks Lob für Sané

Hansi Flick sieht Neuzugang Leroy Sané (24) beim FC Bayern auf einem „sehr, sehr guten Weg“. Nach dem gestrigen 2:1 gegen den VfL Wolfsburg resümierte der Trainer: „Ich denke, dass die ein oder andere Aktion gezeigt hat, was für eine Qualität er hat, was für eine Dynamik er haben kann.“ Generell gelte weiterhin: „Es ist mit den Verletzungen nicht so einfach, als neuer Spieler hier anzukommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sané war für knapp unter 50 Millionen Euro im Sommer von Manchester City nach München gekommen. Gegen Wolfsburg stand er 89 Minuten auf dem Feld, beim frühen Gegentor sah er in der Defensive nicht gut aus. Bislang hat der deutsche Nationalspieler noch keinen sicheren Stammplatz beim Champions League-Sieger.