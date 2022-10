Im Winter: HSV will Werder-Talent Dinkci

Eren Dinkci bietet sich im Winter die Gelegenheit auf einen Perspektivwechsel. Für den 20-jährigen Angreifer des SV Werder Bremen gibt es Interesse aus der zweiten Liga. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat der Hamburger SV die Verpflichtung des jungen Stürmers ins Auge gefasst. Die Rothosen sind auf der Suche nach einem körperlich robusten Backup für Torjäger Robert Glatzel.

Mehr Chancen an der Elbe?

Dinkci wäre beim HSV also Mittelstürmer Nummer zwei, denn Glatzel ist derzeit konkurrenzlos. In Bremen ist der Youngster aktuell Rang vier in der Hackordnung. Das Erfolgsduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch ist im Sturm gesetzt, dahinter hat sich Oliver Burke als Nummer drei etabliert.

Offen ist allerdings, ob Dinkci nach einer bislang verletzungsgeplagten Hinrunde schon das Weite sucht oder sich bis nächsten Sommer an der Weser durchbeißen will. Muskuläre Probleme und der dadurch bedingte Trainingsrückstand ließen bisher nur zwei Kurzeinsätze bei den Profis zu.

Zudem verlängerte der 1,88 Meter große Rechtsfuß noch im April seinen Vertrag in Bremen vorzeitig. Somit müsste der HSV auch eine entsprechende Ablösesumme für den deutschen U20-Nationalspieler auf den Tisch legen – was beim klammen Zweitligisten keine Selbstverständlichkeit ist.