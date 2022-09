Werner: RB-Transfer für WM-Chancen

Timo Werner hat erläutert, warum er sich für einen Transfer zu RB Leipzig entschieden hat. Vor allem die anstehende Weltmeisterschaft spielte für den Nationalspieler eine Rolle, wie er im Interview mit der ‚FAZ‘ verrät: „Die ganze Konstellation hat in dem Moment dafür gesprochen. Man hat eine WM vor der Tür und mit dem Nationaltrainer gibt es jemanden, der mich schätzt, der aber die Leute nicht einfach nur mitziehen kann, weil er sie mag. Er braucht Spieler, die regelmäßig spielen.“

Beim FC Chelsea tat Werner das nicht mehr, in Leipzig ist er hingegen gesetzt. In bislang fünf Bundesliga-Einsätzen war der 26-Jährige an drei Toren direkt beteiligt. 20 Millionen Euro zahlten die Sachsen für die Dienste des Stürmers. 2020 war er noch für 53 Millionen von RB nach London gewechselt.