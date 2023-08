Bericht: Buffon macht Schluss

Mit Gianliugi Buffon wird einer der Größten seiner Zunft das Kapitel Profifußball schließen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beendet der 45-jährige Torhüter nach unglaublichen 28 Profijahren seine Karriere. Zwar gibt es noch keine offizielle Mitteilung seitens des Italieners noch von dessen Arbeitgeber Parma Calcio. Doch der noch bis 2024 datierte Vertrag soll in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst werden.

Seit 2021 steht Buffon wieder bei seinem Ausbildungsklub Parma zwischen den Pfosten. In der vergangenen Saison scheiterte der Klub letztlich in den Aufstiegs-Playoffs an Cagliari Calcio. Buffon kam zu 19 Saisonspielen. Der Weltmeister von 2006 wurde allerdings über weite Strecken der Saison von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst. Sein großes Ziel, mit Parma in die Serie A zurückzukehren konnte die Fußball-Ikone nicht erreichen.

