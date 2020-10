Chelsea verleiht Sarr

Der FC Chelsea hat wohl einen Leiharbeitgeber für Malang Sarr gefunden. Laut der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘ geht es für den Innenverteidiger, der auch links hinten verteidigen kann, zum FC Porto. Die Portugiesen reagieren damit auf den bevorstehenden Abgang von Alex Telles (27), den es zu Manchester United zieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelsea holte Sarr, dessen Vertrag bei OGC Nizza ausgelaufen war, Ende August an Bord und kündigte prompt an, den 21-jährigen Franzosen verleihen zu wollen. Interesse an einer Verpflichtung zeigte nach FT-Infos auch Bayer Leverkusen.