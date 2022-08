Medien: Volland will zurück in die Bundesliga

40 Pflichtspiele in der ersten Saison, gar 51 Partien in der zweiten. Bislang lief es für Kevin Volland bei der AS Monaco. In der laufenden Spielzeit wartet der Angreifer aber noch auf seinen ersten Einsatz in der Ligue 1. Trainer Philippe Clement setzt in diesem Jahr stärker auf eine Doppelspitze, neben Kapitän Wissam Ben Yedder hat aktuell Breel Embolo die Nase vorn.

Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, hat Volland schon jetzt die Nase voll. Demzufolge will der 30-Jährige zurück in die Bundesliga, mit offenen Armen wird der 15-fache deutsche Nationalspieler aber hierzulande wohl nicht empfangen.

Zwar befinden sich derzeit einige Bundesliga-Klubs auf Stürmersuche, eine echte Option ist für Volland dabei aber eher nicht. Auch nicht bei Ex-Klub TSG Hoffenheim. Dort hält man zwar nach dem geplatzten Transfer von Jhon Córdoba weiter die Augen offen, allerdings fahndet man eher nach einem echten Mittelstürmer.