Barça an Ex-Frankfurter dran

Der FC Barcelona sondiert den Markt nach einem neuen Innenverteidiger und ist dabei auf Evan N’Dicka aufmerksam geworden. Wie Fabrizio Romano berichtet, beobachten die Katalanen den 26-Jährigen. Der Ivorer gilt als Alternative zu Luka Vuskovic (19), bei dem die Blaugrana bereits erste Gespräche mit dem Umfeld des Spielers geführt haben sollen. Auch Alessandro Bastoni (26) wird von den Verantwortlichen in Barcelona geschätzt. Die Spur zu Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) erkaltete zuletzt etwas.

Unter der Anzeige geht's weiter

N’Dicka war im Sommer 2023 ablösefrei von Eintracht Frankfurt zur AS Rom gewechselt und bestritt seitdem 116 Pflichtspiele für die Giallorossi. Der Defensivakteur zeigte sich zuletzt torgefährlich und traf in seinen vergangenen beiden Pflichtspielen. Der Vertrag des Linksfußes in der Ewigen Stadt läuft noch bis 2028.