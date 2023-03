BVB mit Kobel nach London

Borussia Dortmund kann beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (Hinspiel 1:0) womöglich doch auf Stammtorwart Gregor Kobel zurückgreifen. Der 25-jährige Schweizer trat heute gemeinsam mit der Mannschaft die Reise nach London an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Kobel an der Stamford Bridge zwischen den Pfosten stehen wird, soll sich am morgigen Dienstag entscheiden – Anpfiff ist um 21 Uhr. Als Ersatz steht Alexander Meyer parat, der Kobel schon am Freitag gegen RB Leipzig (2:1) vertrat. Beim Aufwärmen hatte sich dieser eine Muskelverletzung zugezogen.

Lese-Tipp

Entscheidung diesen Monat: Daran hakt die Reus-Verlängerung