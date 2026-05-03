Bochum: Rösler fordert Transfers

Uwe Rösler hat sich für neue Transfers beim VfL Bochum starkgemacht. In einem Beitrag auf seinem Instagram-Kanal appelliert der 57-jährige Übungsleiter: „Wir müssen jetzt nach vorne schauen, die Rekrutierungsabteilung hat einen wichtigen und hektischen Sommer vor sich.“ Hintergrund ist der nun feststehende Klassenerhalt des VfL, der dank der gestrigen Niederlage von Kellerkonkurrent Fortuna Düsseldorf beim FC Schalke (0:1) unter Dach und Fach ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rösler hatte den Ruhrpott-Klub im Oktober vergangenen Jahres zu einem schwierigen Zeitpunkt übernommen. Nach einem Katastrophen-Start unter Vorgänger Dieter Hecking stabilisierten sich die Bochumer unter Rösler wieder etwas und können sich nun – drei Spieltage vor Schluss – über den Klassenverbleib freuen. Damit der VfL in der kommenden Spielzeit jedoch nicht wieder gegen den Abstieg spielt, muss sich laut Rösler auch in Sachen Kaderqualität offenbar etwas ändern.