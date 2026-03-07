Bundesligisten dran: Saints bei Jander überrascht

Der FC Southampton plant auch weiterhin mit Caspar Jander. Der deutsche Trainer Tonda Eckert zeigte sich vor dem Spiel gegen den FC Fulham am Sonntag überrascht von Berichten, wonach Jander gerne wieder zurück nach Deutschland gehen würde und sich in England nicht wohlfühle: „Ich habe mir den Artikel schicken lassen, als er erschienen ist, und war sehr überrascht. Ich kann zu 200 Prozent sagen, dass die Aussagen nicht von Caspar stammen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-Jährige spielt seit seinem Wechsel im Sommer eine starke Saison in der zweiten englischen Liga und macht so zahlreiche Interessenten auf sich aufmerksam. Neben dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim und RB Leipzig ist auch Ajax Amsterdam am zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Dem Vernehmen nach müssten Klubs schon jetzt mit einer Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen Euro rechnen.