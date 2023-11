Grimaldo schwärmt von Real Madrid

Alejandro Grimaldo träumt davon, eines Tages wieder in seiner spanischen Heimat aufzulaufen. „Ich habe noch viele Jahre vor mir und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich würde gerne in Zukunft in Spanien spielen, denn das ist eine Liga, in der ich immer spielen wollte“, äußert sich der Linksverteidiger von Bayer Leverkusen gegenüber ‚Okdiario‘, betont aber zugleich: „Im Moment bin ich in Leverkusen. Ich bin jetzt seit drei Monaten hier und alles läuft super.“

Angesprochen auf Real Madrid sagt der ehemalige Spieler des FC Barcelona (2008 bis 2016): „Es ist eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht sogar die beste, und jeder Spieler möchte dorthin gehen.“ Grimaldo wechselte im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon nach Leverkusen, überzeugt dort vor allem auch offensiv auf ganzer Linie (acht Tore, sechs Assists). Laut ‚Sport Bild‘ fragte zuvor auch Ex-Klub Barcelona lose beim 28-Jährigen an.