Guardiola: Sonderlob für Akanji

Manuel Akanji hat für seine Leistung beim gestrigen 3:0 gegen die Wolverhampton Wanderers ein Sonderlob von Trainer Pep Guardiola erhalten. Akanjis Darbietung sei außergewöhnlich gewesen, schwärmte der Katalane im Anschluss an die Partie von seinem neuen Innenverteidiger. „Er hat alle Zweikämpfe gewonnen und perfekt erkannt, wann er kurz oder lang spielen muss. Er ist so clever“, so Guardiola weiter.

Es war Akanjis erstes Ligaspiel für City von Beginn an. Kurz vor Ende der Transferperiode hatten die Engländer 17 Millionen Euro Ablöse für den 27-jährigen Schweizer auf den Tisch gelegt. Rund um die Champions League-Begegnung mit Ex-Klub Borussia Dortmund entbrannte ein verbaler Streit über den vermeintlich schlechten Umgang der Schwarz-Gelben mit dem Wechselwunsch des Innenverteidigers.