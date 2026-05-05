Hrgota kehrt Fürth den Rücken

Die SpVgg Greuther Fürth und Angreifer Branimir Hrgota gehen im Sommer nach fast sieben gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der abstiegsbedrohte Zweitligist bestätigt, dass der Kapitän seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der 33-Jährige sagt über seinen Abschied: „Als ich 2019 nach Fürth kam, habe ich nicht gedacht, dass es die längste Station meiner Karriere werden würde. Wir haben unfassbar viel gemeinsam erlebt, sicherlich mit der Krönung des Aufstiegs, aber für mich persönlich auch, dass ich so lange als Kapitän die Mannschaft führen durfte. Ich will auch jetzt, dass es gar nicht so viel um mich geht, weil wir als Team, als Verein vor unglaublich wichtigen Spielen stehen, die wir unbedingt erfolgreich bestreiten wollen.“

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Mit Hrgotas Abschied endet in Fürth eine Ära. Der Schwede kommt für die Kleeblätter auf 238 Einsätze, in denen er 69 Tore und 41 Vorlagen beisteuerte. „Brane ist ein unglaublich verdienter Spieler und deshalb müssen wir seine Entscheidung, eine neue Herausforderung zu suchen, auch akzeptieren. Seine Verdienste für unseren Verein sind außergewöhnlich und werden ihm einen festen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Dabei wollen wir alle, dass diese Geschichte ein gutes Ende bekommt, und dafür werden wir gemeinsam alles geben“, erklärt Sportdirektor Stephan Fürstner. Wohin es Hrgota im Sommer zieht, ist offen.