Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mit Ortega: Drei Kandidaten für das Bayer-Tor

Auf der Suche nach einem Ersatz für Mark Flekken blickt Bayer Leverkusen in die Premier League. Drei Kandidaten sind dabei im Fokus.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Stefan Ortega beim Training @Maxppp

Zwar stellt sich Bayer Leverkusen öffentlich bislang hinter Janis Blaswich. Der 34-Jährige wird vorerst durch den längeren Ausfall von Mark Flekken (32) ins Tor der Werkself gespült. Da der Transfermarkt noch rund zwei Wochen geöffnet ist, schaut sich Bayer aber auch nach Alternativen um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ beschäftigt sich Leverkusen mit drei Kandidaten. Wenig überraschend steht Stefan Ortega dabei auf der Liste, der schon im Sommer als Nachfolger von Lukas Hradecky (36) gehandelt wurde. Die Nummer drei der Skyblues darf laut dem Fachmagazin schon im Winter ablösefrei wechseln und ist auch deshalb sicherlich interessant.

Auch Trafford & Jörgensen auf dem Radar

Ein weiterer Vorteil: Durch die Local-Player-Regelung würde Ortega der Werkself in der Champions League keinen Kaderplatz für ausländische Spieler wegnehmen. Wie Flekken wurde auch Ortega in Deutschland ausgebildet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte ein Transfer von Ortega nicht klappen, bringt der ‚kicker‘ auch Ortegas Vereinskollegen James Trafford (23) sowie Chelsea-Ersatzmann Filip Jörgensen (23) ins Spiel. Beide benötigen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im Sommer Spielpraxis. Bei beiden wäre ein Leihgeschäft denkbar.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Chelsea
Leverkusen
ManCity
Filip Rønningen Jørgensen
Mark Flekken
Stefan Ortega
James Trafford

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
ManCity Logo Manchester City FC
Filip Rønningen Jørgensen Filip Rønningen Jørgensen
Mark Flekken Mark Flekken
Stefan Ortega Stefan Ortega
James Trafford James Trafford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert