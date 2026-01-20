Mit Ortega: Drei Kandidaten für das Bayer-Tor

Zwar stellt sich Bayer Leverkusen öffentlich bislang hinter Janis Blaswich. Der 34-Jährige wird vorerst durch den längeren Ausfall von Mark Flekken (32) ins Tor der Werkself gespült. Da der Transfermarkt noch rund zwei Wochen geöffnet ist, schaut sich Bayer aber auch nach Alternativen um.

Laut dem ‚kicker‘ beschäftigt sich Leverkusen mit drei Kandidaten. Wenig überraschend steht Stefan Ortega dabei auf der Liste, der schon im Sommer als Nachfolger von Lukas Hradecky (36) gehandelt wurde. Die Nummer drei der Skyblues darf laut dem Fachmagazin schon im Winter ablösefrei wechseln und ist auch deshalb sicherlich interessant.

Auch Trafford & Jörgensen auf dem Radar

Ein weiterer Vorteil: Durch die Local-Player-Regelung würde Ortega der Werkself in der Champions League keinen Kaderplatz für ausländische Spieler wegnehmen. Wie Flekken wurde auch Ortega in Deutschland ausgebildet.

Sollte ein Transfer von Ortega nicht klappen, bringt der ‚kicker‘ auch Ortegas Vereinskollegen James Trafford (23) sowie Chelsea-Ersatzmann Filip Jörgensen (23) ins Spiel. Beide benötigen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im Sommer Spielpraxis. Bei beiden wäre ein Leihgeschäft denkbar.