Trotz Herthas 1:6-Debakel: Rückendeckung für Korkut

Gleich acht Spieler fehlten Hertha BSC coronabedingt beim gestrigen Duell mit RB Leipzig. Man sei nicht weit davon entfernt gewesen, eine Spielverlegung zu beantragen, erklärte Sportvorstand Fredi Bobic nach der Partie bei ‚DAZN‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Hertha-Umfeld wird es nicht wenige geben, die das im Nachhinein für eine gute Idee gehalten hätten. Denn für die Berliner setzte es eine herbe Niederlage. Bis zur 64. Minute hielt die Mannschaft von Tayfun Korkut zwar gut mit, musste dann aber eine Rote Karte gegen Marc Oliver Kempf samt Gegentor hinnehmen und fiel in der Folge auseinander. 1:6 hieß das brutale Endergebnis.

Bobic äußert sich

Zweifel am Trainer gibt es in der Berliner Führungsetage aber auch nach der RB-Klatsche offenbar nicht. „Ich erlebe ihn sehr klar und mit dem richtigen Ton gegenüber den Jungs. Er macht das so, wie man es sich in so einer Situation vorstellt. Es gibt keinen Aktionismus bei ihm, sondern einen ganz klaren Plan“, stärkte Bobic bei ‚DAZN‘ Korkut den Rücken.

Und weiter: „Er jammert nicht, wenn Spieler ausfallen. Er könnte es sich ja auch einfach machen, aber er trainiert hart mit den Jungs und versucht alles so vorzubereiten, dass wir den Bock umstoßen können.“

Allgemein hob Bobic auch die positiven Aspekte der Hertha-Leistung hervor. Er habe zwei verschiedene Spiele gesehen, „eines vor dem 2:1 und eines nach dem 2:1.“ Unterm Strich steht aber die 1:6-Klatsche – und die Angst vor dem Abstieg. Denn durch die Niederlage rutschen die Berliner auf Rang 15 ab. Der Relegationsplatz ist nur noch einen Punkt entfernt.