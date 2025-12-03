BVB verkündet Meyer-Verlängerung

Seit seiner Ankunft im Sommer 2022 erwies sich Alexander Meyer als absolut zuverlässiger Backup. Daher wird der Torhüter nun mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Wie Borussia Dortmund mitteilt, dehnt der 34-Jährige sein Arbeitspapier um ein Jahr bis 2027 aus.

Meyer lagen mehrere Angebote aus der ersten und zweiten Bundesliga vor, teils sogar mit der Perspektive auf einen Stammplatz. Doch der Routinier meint: „Dortmund fühlt sich für mich mittlerweile wie Heimat an. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe ich viele besondere Momente mit dem Klub erlebt, für die ich sehr dankbar bin. Die Gespräche mit der Vereinsführung waren geprägt von gegenseitigem Vertrauen und großer Wertschätzung. Es bedeutet mir viel, weiterhin ein Teil von Borussia Dortmund zu sein.“

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betont die Wichtigkeit des Ersatzmanns von Gregor Kobel: „Wir freuen uns, dass Alex auch weiterhin ein Teil von Borussia Dortmund bleiben wird. Er ist eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft. Nicht nur, weil er ein sehr guter Torwart ist, sondern auch eine tolle Persönlichkeit. In den vergangenen Jahren hat Alex bewiesen, dass auf ihn immer Verlass ist.“

In der Kabine genießt Meyer ein hohes Ansehen, ist ein absoluter Teamplayer und wichtiger Charakter im BVB-Gefüge. Seit seinem Wechsel nach Dortmund bestritt er 25 Pflichtspiele, sieben davon zu null.