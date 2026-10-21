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Ligue 1

PSG bestätigt Kvaratskhelia-Schock

von Julian Jasch
1 min.
Kvicha Kvaratskhelia liegt am Boden @Maxppp

Die schlimmen Befürchtungen in Bezug auf Khvicha Kvaratskhelia (25) haben sich bestätigt. Paris St. Germain teilt offiziell mit, dass sich der georgische Dribellkünstler beim gestrigen 4:2-Erfolg gegen den FC Barcelona das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. In den kommenden Tagen werde er sich einer OP unterziehen, im Anschluss folgt eine monatelange Reha.

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Besonders bitter für PSG: Es hat nicht nur Kvaratskhelia erwischt. Die Pariser führen aus, dass auch Kapitän Marquinhos (32) sowie Goalgetter Ousmane Dembélé (29) wegen Muskelverletzungen im rechten respektive linken Oberschenkel eine Zeit lang nicht zur Verfügung stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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