Vidal spricht über Zukunftsplan

Arturo Vidal (33) rechnet damit, dass er die anstehende Saison im Trikot des FC Barcelona spielen wird. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag und nach allem was passiert ist, fühle ich mich hier wichtig, ich mag die Mannschaft sehr, ich habe gute Freunde hier und ich hoffe, dass ich meinen Vertrag erfüllen kann. Ich will die Champions League gewinnen und nächste Saison das Triple“, so der Chilene im Gespräch mit der ‚Mundo Deportivo‘.

Im vergangenen Winter stand Vidal kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Mittlerweile ist ein vorzeitiger Abschied kein großes Thema mehr. Bei einem passenden Angebot wäre Barça aber weiterhin gesprächsbereit.