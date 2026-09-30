Chris Smalling hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie ‚Maisfutebol‘ berichtet, wechselt der 36-Jährige zum FC Porto. Der Innenverteidiger ist seit diesem Sommer vereinslos. Zuvor stand der Engländer zwei Jahre bei Al Fahya in Saudi-Arabien unter Vertrag.

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Smalling befindet sich bereits in Portugal, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren, ehe er sein Arbeitspapier unterschreibt. Der Transfer soll dem Bericht zufolge in Kürze offiziell verkündet werden. Die Dragões thronen nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten und lediglich drei Gegentreffern an der Tabellenspitze.