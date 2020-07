Fortuna plant mit Bodzek – kommt Gjasula?

Bei Fortuna Düsseldorf laufen nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga die Transferplanungen für die kommende Saison an. Laut dem ‚kicker‘ steht Routinier Adam Bodzek (34) vor einer Vertragsverlängerung und soll die Mannschaft mit seiner Erfahrung in die Bundesliga zurückführen.

Der Fortuna steht ein Umbruch bevor. Insgesamt sollen bis zu zwölf Spieler den Klub verlassen. Sportvorstand Uwe Klein arbeitet bereits unter Hochdruck mit Trainer Uwe Rösler an der Kaderzusammenstellung für die nächste Spielzeit. Dabei ist Klaus Gjasula (30) (ehemals SC Paderborn) in den Fokus gerückt. Der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers ist ausgelaufen. Ein ablösefreier Transfer wäre daher möglich.