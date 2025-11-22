BVB: Duranville prüft Winter-Leihe

Nach zahlreichen Muskelverletzungen setzte Julien Duranville im Sommer eine Schultereckgelenkssprengung außer Gefecht. Aktuell muss sich der 19-Jährige über Regionalliga-Einsätze wieder ans Profiteam von Borussia Dortmund herankämpfen.

Eine unbefriedigende Situation für den Flügelstürmer, dem Bayern-Trainer und Landsmann Vincent Kompany sogar zutraut, eines Tages den Ballon d’Or zu gewinnen. Ein Tapetenwechsel könnte helfen.

Und daher denken Duranville und seine Berater laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aktuell darüber nach, ob eine Leihe im Winter helfen würde. Mögliche Ziele nennt die Lokalzeitung nicht. Ein loses Gerücht gab es Anfang November mal um Interesse von Ex-Klub RSC Anderlecht.