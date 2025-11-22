Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

BVB: Duranville prüft Winter-Leihe

Bislang ist Julien Duranville bei Borussia Dortmund vom Pech verfolgt. Braucht es also im Januar eine Luftveränderung?

von Lukas Hörster - Quelle: Ruhr Nachrichten
Julien Duranville im BVB-Einsatz @Maxppp

Nach zahlreichen Muskelverletzungen setzte Julien Duranville im Sommer eine Schultereckgelenkssprengung außer Gefecht. Aktuell muss sich der 19-Jährige über Regionalliga-Einsätze wieder ans Profiteam von Borussia Dortmund herankämpfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine unbefriedigende Situation für den Flügelstürmer, dem Bayern-Trainer und Landsmann Vincent Kompany sogar zutraut, eines Tages den Ballon d’Or zu gewinnen. Ein Tapetenwechsel könnte helfen.

Und daher denken Duranville und seine Berater laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aktuell darüber nach, ob eine Leihe im Winter helfen würde. Mögliche Ziele nennt die Lokalzeitung nicht. Ein loses Gerücht gab es Anfang November mal um Interesse von Ex-Klub RSC Anderlecht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Julien Duranville

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Julien Duranville Julien Duranville
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert