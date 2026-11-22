Mario Vuskovic ist zurück. Beim heutigen Nord-Derby gegen den SV Werder Bremen (17:30 Uhr) steht der Innenverteidiger erstmals seit seiner vierjährigen Dopingsperre im Kader des Hamburger SV.

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Der 25-Jährige war im September ins Mannschaftstraining der Rothosen zurückgekehrt. Vor einer Woche stand er dann erstmals seit seiner Sperre in einem Testspiel auf dem Platz. Folgt heute das Comeback nach Einwechslung?