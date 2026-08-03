21 Scorerpunkte: Neuer Offensiv-Kandidat beim BVB

Am heutigen Montag hat Borussia Dortmund den Transfer von Konstantinos Karetsas (18) verkündet, das Spielmacher-Juwel kommt für über 30 Millionen Euro vom KRC Genk. Doch ein weiterer Offensivspieler soll noch her. Sportdirektor Ole Book verriet vor etwas mehr als einer Woche: „Wir wissen, was wir wollen. Das sind zwei Offensivpositionen.“

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Der am heißesten gehandelte Kandidat ist Said El Mala (19). Die Dortmunder wollen den Youngster unbedingt holen, die Verhandlungen mit dem 1. FC Köln gestalten sich aber weiter kompliziert. Als Alternative wurde zuletzt schon Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal) ins Spiel gebracht. Eine neue Transferspur führt nun nach Spanien.

BVB an Yeremay dran

Nach Informationen von Matteo Moretto streckt der BVB die Fühler nach Yeremay Hernández (23) aus. Die Schwarz-Gelben sollen sich bereits bei Deportivo A Coruña nach dem 1,70 Meter großen Rechtsfuß erkundigt und Informationen eingeholt haben.

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Alleine ist der Bundesligist mit seinem Interesse allerdings nicht. Laut dem Transferinsider steht Yeremay, der hauptsächlich über den linken Flügel kommt, auch bei Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon auf dem Zettel. Insbesondere die Italiener haben den Offensivakteur nach dem Korb von Kerim Alajbegovic (18/Juventus Turin) konkret ins Visier genommen.

Ob Yeremay in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen wird, ist allerdings offen. Der Spanier fühlt sich Moretto zufolge eigentlich sehr glücklich in A Coruña. Kein Wunder: In der vergangenen Saison gelang ihm mit dem Klub der Aufstieg in La Liga. Dabei markierte der ehemalige U21-Nationalspieler elf Tore und zehn Vorlagen in 38 Einsätzen. Bei einem Top-Angebot soll sich Yeremay einen Wechsel aber vorstellen können.