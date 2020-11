Maicon vor Wechsel in die Serie D?

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Maicon könnte nach Italien zurückkehren. Nach Aussage von Claudio Ferrarese, Sportdirektor von Sona Calcio, versucht der Viertligist, den 39-Jährigen für einige Monate unter Vertrag zu nehmen. „Es ist wahr. Wir hatten die Idee vor eineinhalb Monaten, aber es müssen noch einige Schritte vollzogen werden“, sagt Ferrarese gegenüber ‚Padovesport‘. Der ehemalige Profi von Inter Mailand, Manchester City und der AS Rom spielt aktuell in der vierten brasilianischen Liga bei Villa Nova AC. „Maicon spielt immer noch und ist körperlich gut in Form, obwohl er 39 Jahre alt ist. Er hat seine Absicht bekundet, nach Italien zurückzukehren, da er in Mailand geschäftlich tätig ist“, so Ferrarese weiter.

Rechtsverteidiger Maicon blickt auf eine große Karriere in Europa zurück, in der er unter anderem mit Inter unter dem damaligen Cheftrainer José Mourinho 2010 das Triple holte. „Wir werden sehen, ob er es macht. Für uns wäre es ein Traum, aber bis ich ihn sehe, glaube ich es nicht. Es wäre ein riesiger Sprung für uns“, gibt Ferrrese zu.