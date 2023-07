Brentford holt 27-Millionen-Mann

Nathan Collins wechselt innerhalb der Premier League. Den irischen Innenverteidiger zieht es von den Wolverhampton Wanderers zum FC Brentford. Bei den Bees erhält er einen Sechsjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Spielzeiten. Dem Vernehmen nach fließt für den 22-Jährigen eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro.

„Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Nathan zu verpflichten. Er ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und noch jung. Er hat viele sehr gute Fähigkeiten, die wir sehr schätzen. Er ist ein ruhiger und besonnener Verteidiger. Sein Kopfballspiel ist eine große Stärke, sowohl in der Offensive als auch bei Standardsituationen, was in der Premier League sehr wichtig ist“, schwärmt Cheftrainer Thomas Frank.

