Eröffnungsfeier

Die abermals pompöse Eröffnungsfeier im Aztekenstadion sorgte in Deutschland durchaus für Unmut. Das ‚ZDF‘ schaltete erst reichlich spät zur Zeremonie, was vor allem in den Sozialen Netzwerken für Wut und Unverständnis sorgte. International sah die Presse Licht und Schatten. Eine Übersicht.

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‚El Universal‘ (Mexiko): „Die Show stahl die legendäre Shakira, die mit ihrer Performance von Dai Dai, dem offiziellen WM-Song, zusammen mit einer Tanzgruppe einmal mehr bewies, dass ihre Hüften nicht lügen.“

‚NZZ‘ (Schweiz): „Beschwingt, aber nicht originell: Mit Shakira wird im Aztekenstadion von Mexiko die Fußball-WM eröffnet. Beim Programm ging die Fifa kein Risiko ein. Der heimliche Star war das Stadion.“

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‚The Guardian‘ (England): „Gianni Infantino hat sich – als Erster in der Neuzeit – entschieden, dieses Turnier ohne lokales Organisationskomitee auszurichten. Das mag die chaotische Organisation im Aztekenstadion – den chaotischen Verkehr, die fehlende Beschilderung, das fehlende WLAN, die allgemeine Unordnung – nicht erklären, aber es erschwert die Behebung des Problems erheblich.“

Mexiko vs. Südafrika (2:0)

Das Spiel an sich sorgte für viele Emotionen. Insgesamt musste Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio dreimal Rot zeigen. Mexikos zweitem Torschützen Raúl Jiménez kamen beim Treffer sofort die Tränen. Er widmete das Tor seinem Vater, der vor drei Monaten verstarb.

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‚Record‘ (Mexiko): „Die Widmung von Raúl Jiménez erinnerte an eine der emotionalsten Episoden in der Geschichte der mexikanischen Nationalmannschaft während der WM 1986 in Mexiko, als Fernando Quirarte ebenfalls ein Tor feierte, indem er in Erinnerung an seinen Vater zum Himmel blickte.“

‚Esto‘ (Mexiko): „Mexiko bekommt seine Revanche gegen Südafrika bei der WM 2026.“

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‚SABC Sport‘ (Südafrika): „Bafanas WM-Traum beginnt mit einer Enttäuschung, als Mexiko Fehler bestraft.“

‚The Star‘ (Südafrika): „Alles, was schiefgehen hätte können, ging beim Azteken-Alptraum für Bafana schief.“

Südkorea vs. Tschechien (2:1)

Im zweiten Spiel der WM standen sich dann erstmals zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber. Die Tschechen gingen in Hälfte zwei in Führung, Südkorea drehte die Partie aber und gewann letztlich verdient.

‚Ilgan Sports‘ (Südkorea): „'Kronprinz’ Hwang In-beom erzielt 1 Tor und gibt 1 Vorlage… Korea liefert einen packenden 2:1-Comeback-Sieg gegen die Tschechische Republik.“

‚The Korea JoongAng Daily‘ (Südkorea): „In den letzten 30 Minuten zeigten die Taeguk Warriors großartigen Fußball, was darauf hindeutet, dass diese Weltmeisterschaft spannender werden könnte, als viele von uns erwartet hatten.“

‚Mladá fronta Dnes‘ (Tschechien): „Vor allem die zweite Halbzeit in Guadalajara war unterhaltsam. Nach dem ersten Tor öffnete sich das Spiel. Schwer zu sagen, ob die Tschechen bei dem rasanten Tempo am Ende noch genug Kraft hatten.“

‚Sport‘ (Tschechien): „Die Nationalmannschaft tritt erst jetzt wirklich aus dem Schatten hervor, und nach zwanzig Jahren erzielt sie ein Tor bei der Weltmeisterschaft. Aber… Koubeks Jungs fallen dann komplett aus der Rolle heraus und verlassen das Duell gegen Südkorea nach einer 1:2-Niederlage.“