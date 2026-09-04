Innenverteidiger Arthur Chaves wechselt von der TSG Hoffenheim in seine brasilianische Heimat. Botafogo leiht den 25-jährigen bis Ende 2027 aus. Eine sechs Millionen Euro hohe Kaufpflicht ist dem Vernehmen nach Teil des Geschäfts. Chaves war 2024 für dieselbe Summe vom portugiesischen Klub Académico Viseu nach Hoffenheim gewechselt. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den FC Augsburg verliehen.

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Hora de conferir os lances de Arthur Chaves, novo zagueiro do Fogão! ⚽🌟 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/fnBJHg87Js — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 4, 2026

Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt: „Arthur hat in den vergangenen beiden Jahren wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene gesammelt. Wir haben gemeinsam mit ihm sehr offen über seine sportliche Situation und die verschiedenen Möglichkeiten für seine Zukunft gesprochen. Die Leihe nach Brasilien bietet Arthur nun die Chance, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen und in einem für ihn vertrauten Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Wir haben jetzt eine für alle Seiten sinnvolle und klare Perspektive geschaffen.“