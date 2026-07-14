Bei Borussia Dortmund hat sich Geschäftsführer Sport Lars Ricken zum bevorstehenden Abgang von Karim Adeyemi geäußert. In einer Medienrunde sagte der 50-Jährige: „Wir haben – wahrscheinlich auch mit Karim Adeyemi – vier Spieler dann abgegeben. Leider waren das auch alles nicht mehr die Unterschiedsspieler in der letzten Saison.“

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Zu den vier angesprochenen Spielern zählen neben Adeyemi auch Salih Özcan (28), Niklas Süle (30) und Julian Brandt (30), die den Klub ablösefrei verlassen haben. Flügelflitzer Adeyemi steht vor dem Wechsel zum FC Barcelona. Die Katalanen haben sich mit dem BVB auf eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro zuzüglich sieben Millionen an Boni geeinigt. Dortmund sichert sich außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.