St. Pauli verkündet Hara-Transfer

von Lukas Weinstock - Quelle: fcstpauli.com
Taichi Hara im Einsatz für Japan @Maxppp

Der FC St. Pauli verstärkt sich in der Offensive. Die Kiezkicker teilen mit, dass Taichi Hara ablösefrei von Kyoto Sanga nach Hamburg wechselt. Zur Vertragslaufzeit macht der Bundesligist keine Angaben. Für den 26-jährigen Stürmer ist es eine Rückkehr nach Europa, er lief in der Vergangenheit bereits für NK Istra, VV St. Truiden und Deportivo Alavés auf.

„Taichi verkörpert mit seinen Fähigkeiten einen Spielertyp, den wir bislang nicht in unserem Kader hatten. Er kann als klassischer Zielspieler eingesetzt werden, bringt aber auch die technischen Voraussetzungen mit, um sich ins Kombinationsspiel einzuschalten. Das verschafft unserem Spiel zusätzliche Flexibilität. Wir sind zuversichtlich, dass seine Erfahrungen in Europa ihm helfen werden, sich schnell bei uns zu akklimatisieren“, schwärmt Sportchef Andreas Bornemann.

