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M’gladbach: Scally auf die Tribüne?

von David Hamza - Quelle: Bild
Joe Scally beim Training @Maxppp

Borussia Mönchengladbach will Rechtsverteidiger Joe Scally (23) unbedingt noch in diesem Sommer loswerden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Verantwortlichen dem US-Amerikaner (28 Länderspiele) klargemacht, dass ihm bei einem Verbleib die Bank oder sogar die Tribüne droht.

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Rechts hinten plane man mit den Neuzugängen Daiki Hashioka (27) und Yukhym Konoplya (26), wenngleich der Ukrainer aktuell verletzt fehlt. Scally steht nur noch bis 2027 unter Vertrag, entsprechend rennt die Zeit für eine Ablösezahlung davon. Gerne würde Scally in die Premier League wechseln, eine heiße Spur nach England gibt es momentan aber nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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