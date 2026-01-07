Menü Suche
Serie A

Bericht: Maignan kurz vor der Unterschrift

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
Mike Maignan hebt den Daumen @Maxppp

Dem AC Mailand ist es allem Anschein nach doch gelungen, Mike Maignan (30) von einem Verbleib zu überzeugen. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio wird der Stammkeeper seinen Kontrakt voraussichtlich bis 2031 verlängern. Stand jetzt wäre der Franzose im Sommer ablösefrei zu haben.

Zuletzt war nicht sicher, ob Maignan sich zukünftig weiter im Mailänder Kasten sieht. Inzwischen scheinen die Gespräche aber positiv verlaufen zu sein. Die Rossoneri stellen dem Schlussmann, der zwischenzeitlich unter anderem mit dem FC Chelsea, Juventus Turin und dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, 5,7 Millionen Euro Gehalt in Aussicht. Damit würde er zu den Top-Verdienern aufsteigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Serie A
Mailand
Mike Maignan

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Mike Maignan Mike Maignan
