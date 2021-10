Bayern wollte zu viel für Cuisance

Ein Transfer von Michaël Cuisance (22) scheiterte offenbar an den finanziellen Modalitäten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, liefen Gespräche zwischen dem FC Bayern und anderen Vereinen im vergangenen Sommer aufgrund von zu hohen Ablöseforderungen ins Leere. Offensichtlich war kein Interessent dazu bereit, die aufgerufene Summe für den Bankdrücker zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Spielzeit kam Cuisance lediglich im DFB-Pokal gegen den unterklassigen Bremer SV (12:0) zum Einsatz. Meistens schaffte es der zentrale Mittelfeldspieler nicht mal in den Spieltagskader. 2019 war der Linksfuß für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße gewechselt.