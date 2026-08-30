Menü Suche
Kommentar 10
La Liga

Barça vor überraschendem Jesus-Deal

Der FC Barcelona schließt die Lücke auf der Neuner-Position mit Gabriel Jesus. Zeitnah soll bereits der Medizincheck stattfinden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Gabriel Jesus mit Stirnfalten @Maxppp

Die lange Suche nach einem neuen Mittelstürmer wird der FC Barcelona in Kürze abschließen. Laut Fabrizio Romano wechselt Gabriel Jesus (29) vom FC Arsenal nach Katalonien. Den obligatorischen Medizincheck soll der Brasilianer am morgigen Montag absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Transferinsider zufolge zahlt Barça zehn Millionen Euro plus Boni für den technisch so versierten Rechtsfuß, der nun entweder statt oder zusätzlich zum eigentlichen Wunschspieler Julián Alvarez (26) ins Camp Nou wechseln wird.

Der Poker um den Argentinier ist noch nicht komplett beendet. Bislang hat sich Atlético Madrid allerdings noch keinen Millimeter auf den Kontrahenten zubewegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
Arsenal
Gabriel Jesus

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
Arsenal Logo FC Arsenal
Gabriel Jesus Gabriel Jesus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert