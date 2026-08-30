Barça vor überraschendem Jesus-Deal

Die lange Suche nach einem neuen Mittelstürmer wird der FC Barcelona in Kürze abschließen. Laut Fabrizio Romano wechselt Gabriel Jesus (29) vom FC Arsenal nach Katalonien. Den obligatorischen Medizincheck soll der Brasilianer am morgigen Montag absolvieren.

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Dem Transferinsider zufolge zahlt Barça zehn Millionen Euro plus Boni für den technisch so versierten Rechtsfuß, der nun entweder statt oder zusätzlich zum eigentlichen Wunschspieler Julián Alvarez (26) ins Camp Nou wechseln wird.

Der Poker um den Argentinier ist noch nicht komplett beendet. Bislang hat sich Atlético Madrid allerdings noch keinen Millimeter auf den Kontrahenten zubewegt.