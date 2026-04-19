FC Bayern: Gordon-Einigung kein Problem

Der FC Bayern bleibt an Flügelstürmer Anthony Gordon (25) dran. Laut ‚Sky‘ stellt die Einigung über Vertragsinahlte mit der Spielerseite keine große Hürde dar. Problematischer gestalte sich die Ablöseforderung von Newcastle United.

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Bei der ‚Bild‘ hieß es kürzlich, die Münchner stellen sich 60 Millionen Euro vor, während Newcastle bis zu 92 Millionen Euro aufruft. Gordon, vor rund drei Jahren für 45 Millionen Euro vom FC Everton verpflichtet, steht noch bis 2030 unter Vertrag. Interesse zeigen neben Bayern auch der FC Arsenal und der FC Liverpool.